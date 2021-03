Canale di Suez verso lo sblocco: la Ever Given si può muovere, la svolta anche grazie all’alta marea (Di lunedì 29 marzo 2021) Primi segnali incoraggianti dal Canale di Suez, dove la nave portacontainer Ever Given ha iniziato a muoversi come mostrano i principali siti di monitoraggio del traffico marino. Dopo sei giorni di blocco del Canale, la nave da 200 mila tonnellate ha iniziato ad allontanarsi dalla riva ovest, dopo che nelle ultime ore la compagnia di servizi marittimi Inchape aveva anticipato che si era riusciti a rimettere a galla la nave, ma comunque a manovrarla. Un passo in avanti confermato dall’Autorità del Canale di Suez, grazie all’intervento di almeno 10 grandi rimorchiatori coinvolti nei tentativi di manovrare la nave e l’arrivo dell’alta marea con la luna piena. March 29, 2021 La poppa della nave, scrive il direttore dell’Autorità ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) Primi segnali incoraggianti daldi, dove la nave portacontainerha iniziato a muoversi come mostrano i principali siti di monitoraggio del traffico marino. Dopo sei giorni di blocco del, la nave da 200 mila tonnellate ha iniziato ad allontanarsi dalla riva ovest, dopo che nelle ultime ore la compagnia di servizi marittimi Inchape aveva anticipato che si era riusciti a rimettere a galla la nave, ma comunque a manovrarla. Un passo in avanti confermato dall’Autorità deldiall’intervento di almeno 10 grandi rimorchiatori coinvolti nei tentativi di manovrare la nave e l’arrivo dell’altacon la luna piena. March 29, 2021 La poppa della nave, scrive il direttore dell’Autorità ...

