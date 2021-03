Canale di Suez, la nave Ever Given “sbloccata” e ora galleggia. Dieci enormi rimorchiatori in azione (Di lunedì 29 marzo 2021) Non è stata una manovra semplice, ma forse la situazione si è finalmente sbloccata. Un modo di dire e anche un auspicio per lo strano caso della nave portacontainer Ever Given che con i suoi 400 metri che ha bloccato il Canale di Suez. L’enorme imbarcazione ha iniziato a muoversi e ora finalmente galleggia. Questa mattina l’armatore aveva fatto sapere, dopo le prime manovre, che la nave non galleggiava ancora. Il tenente generale Osama Rabei, capo dell’Autorità del Canale di Suez, in Egitto, aveva confermato che la nave portacontainer Ever Given è stata parzialmente rimessa a galla dopo aver risposto con successo alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Non è stata una manovra semplice, ma forse la situsi è finalmente. Un modo di dire e anche un auspicio per lo strano caso dellaportacontainerche con i suoi 400 metri che ha bloccato ildi. L’enorme imbarcha iniziato a muoversi e ora finalmente. Questa mattina l’armatore aveva fatto sapere, dopo le prime manovre, che lanonva ancora. Il tenente generale Osama Rabei, capo dell’Autorità deldi, in Egitto, aveva confermato che laportacontainerè stata parzialmente rimessa a galla dopo aver risposto con successo alle ...

