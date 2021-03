Canale di Suez | la Ever Given incagliata ha aperto a molti scenari imprevedibili

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - ilpost : Perché la nave nel Canale di Suez ci affascina - ilpost : La nave #EverGiven non è più incagliata. Nella notte è stata spostata: ora non ostruisce più il Canale di Suez (anc… - Gianfra58 : RT @ilruttosovrano: Sbloccato il canale di Suez, grazie al lavoro della Lega al governo. - _HankChinaski_ : @eurallergico @PaBordi @myrtamerlino Allora, smentisce che sia stato io a spostare quella nave e a liberare il canale di Suez? -

Ultime Notizie dalla rete : Canale Suez

Disincagliata la Ever Given, riprende Il traffico suldi ...La nave Ever Given è tornata a bloccare ildi. La portacontainer, dopo un tentativo di disincagliarla, si è messa nuovamente in diagonale. Lo riferiscono i siti che monitorano il traffico marittimo. Poco prima la Smit Salvage, ...(ANSA) - IL CAIRO, 29 MAR - La nave Ever Given è stata liberata. Il traffico nel canale di Suez riprende. Lo ha reso noto l'autorità che controlla il canale. "In diretta: riuscita degli sforzi di ...Gli ingegneri hanno fatto tornare parzialmente a galla la nave Ever Given che da martedì blocca il canale di Suez, dopo essersi incagliata. I rimorchiatori ...