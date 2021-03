Campania, De Luca annuncia la riapertura delle scuole: data e classi (Di lunedì 29 marzo 2021) Riaprono le scuole in Campania. A confermarlo è il governatore Vincenzo De Luca nel corso di una video-intervista caricata sulla sua pagina Facebook. Il Presidente della Regione dunque non adotterà, almeno per il momento, ordinanze più restrittive per il mondo scolastico rispetto a quanto disporrà il Governo centrale. De Luca, riaprono le scuole in Campania L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Riaprono lein. A confermarlo è il governatore Vincenzo Denel corso di una video-intervista caricata sulla sua pagina Facebook. Il Presidente della Regione dunque non adotterà, almeno per il momento, ordinanze più restrittive per il mondo scolastico rispetto a quanto disporrà il Governo centrale. De, riaprono leinL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

