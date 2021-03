Bloccare l’accesso a Whatsapp con impronta digitale per rendere inaccessibili le proprie conversazioni

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 29 marzo 2021) In questo articolo vediamo come utilizzare il blocco conper mettere al sicuro le nostresu. Per proteggere ulteriormente la tua privacy, puoi utilizzare il blocco conquando aprisul tuo telefono. Quando questa funzione è attivata, per accedere all’applicazione dovrai utilizzare la tua. Attivare il blocco conapri> tocca Altre opzioni > Impostazioni > Account > Privacy scorri fino in fondo e tocca Blocco conattiva Sblocca contocca il sensore delle ...