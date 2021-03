Barbara D’Urso chiude “Live-non è la D’Urso” al veleno: “Ci sarò sempre” (Di lunedì 29 marzo 2021) Barbara D’Urso ha chiuso definitivamente la sua trasmissione Live-non è la D’Urso, com’era previsto da Dagospia, con dell’amaro in bocca. L’occasione della preannunciata chiusura tv è la nuova ed ultima diretta del talk dursiano, in occasione della quale la conduttrice campana ha infatti detto addio ai telespettatori del suo spazio domenicale, senza risparmiarsi qualche frecciatina per gli hater che si augurano di non rivederla in tv, promettendo loro un suo futuro ritorno nel piccolo schermo con Live. Di tutto questo e molto altro ancora, vi parliamo nel nostro articolo. Live-non è la D’Urso, Barbara D’Urso chiude la sua trasmissione Si è chiusa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 29 marzo 2021)ha chiuso definitivamente la sua trasmissione-non è la, com’era previsto da Dagospia, con dell’amaro in bocca. L’occasione della preannunciata chiusura tv è la nuova ed ultima diretta del talk dursiano, in occasione della quale la conduttrice campana ha infatti detto addio ai telespettatori del suo spazio domenicale, senza risparmiarsi qualche frecciatina per gli hater che si augurano di non rivederla in tv, promettendo loro un suo futuro ritorno nel piccolo schermo con. Di tutto questo e molto altro ancora, vi parliamo nel nostro articolo.-non è lala sua trasmissione Si è chiusa ...

