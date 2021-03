Anticipazioni Uomini e Donne del 28 03 2021 | frizioni tra Giacomo Czerny e Carolina Ronca | volano stracci tra i corteggiatori di Samantha Curcio

Leggi su isaechia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sono a disposizione muovedi, dopo quelle della puntata registrata il 27/03/. Domenica 28 marzo si è registrata una nuova puntata del dating-show di Canale 5. A fornirci ledi, le colleghe de IlVicoloDelleNews.it: La puntata diè iniziata conche si è detta delusa da. Lui l’ha lasciata a casa preferendole una nuova corteggiatrice.ha ammesso di non sopportare che il tronista dica delle cose forti alla sua rivale come “Con te mi ci vedo bene fuori“.si è arrabbiato perché non ha compreso come mai questo discorso non gliel’abbia fatto prima, quando ha taciuto ...