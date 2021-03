27enne ucciso dal padre | tragedia familiare ad Ancona

(Di lunedì 29 marzo 2021) Orrore in una casa alla periferia di Senigallia, in provincia die figlio hanno litigato furiosamente, poi è partito un colpo letale. Al culmine di una furibonda lite, fuori di sé e accecato dalla rabbia, ha sparato a suo figlio uccidendolo: la vittima, di soli 27 anni, ha appena fatto in tempo a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 27enne ucciso

L'Unione Sarda

... in provincia di Ancona, dove un uomo di 73 anni, Loris Pasquini, ha sparato e... Un vicino avrebbe assistito all'inizio della lite, poi finita in tragedia: ilavrebbe preso a calci l'auto ...Ilsarebbe statocon un colpo di pistola alla giugulare.22.11 Ancona, padre spara e uccide il figlio Durante un litigio, un uomo di 73 anni ha sparato al figlio di 27 e lo ha uc- ciso. E' successo in una casa isolata alla periferia di Senigallia (Ancona).Al fatto ha assistito anche la seconda moglie di Loris Pasquini: si trova in stato di choc. Gli investigatori la sentiranno successivamente, quando avranno trovato un interprete.