VIDEO Carlos Sainz: “Non ho rischiato in partenza, buon passo gara” (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spagnolo Carlos Sainz ha terminato in ottava posizione il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Una gara significativa per lo spagnolo, essendo stata la sua prima sotto l’insegna del Cavallino Rampante. Una corsa nella quale, soprattutto nel primo giro, Sainz ha preferito non rischiare: “Non conosco ancora bene la macchina e ho scelto di stare tranquillo e non prendere rischi al via. Ho anche un po’ sbagliato con la frizione“, ha ammesso l’iberico ai microfoni di Sky Sport. “Sono comunque contento delle mie sensazioni con la macchina perché giro dopo giro, quando non avevo traffico davanti, ho potuto impostare un bel ritmo: ero molto veloce con le medium e le dure“, ha aggiunto l’iberico. Al di là del riscontro finale, il giudizio è positivo per quello che la macchina ha trasmesso al pilota: “Il ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Lo spagnoloha terminato in ottava posizione il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Unasignificativa per lo spagnolo, essendo stata la sua prima sotto l’insegna del Cavallino Rampante. Una corsa nella quale, soprattutto nel primo giro,ha preferito non rischiare: “Non conosco ancora bene la macchina e ho scelto di stare tranquillo e non prendere rischi al via. Ho anche un po’ sbagliato con la frizione“, ha ammesso l’iberico ai microfoni di Sky Sport. “Sono comunque contento delle mie sensazioni con la macchina perché giro dopo giro, quando non avevo traffico davanti, ho potuto impostare un bel ritmo: ero molto veloce con le medium e le dure“, ha aggiunto l’iberico. Al di là del riscontro finale, il giudizio è positivo per quello che la macchina ha trasmesso al pilota: “Il ...

