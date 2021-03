Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 marzo 2021)28 MARZOORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNO SGUARDO AI CANTIERI ATTIVI NELLA: AD ALATRI FINO ALLE ORE 17 ATTIVE LIMITAZIONI ALLA VIABILITA PER LAVORI DI TAGLIO ALBERATURE IN VIA DELLE GROTTE TRA VIA LATINA E VIA VALLEMICCINA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO A SORA DOMANI 29 MARZO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COCORBITO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI A PRIVERNO IL GIORNO 30 MARZO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA MONTANINO DALLE ORE 8 E FINO ALLE ORE 17 PER IL TRASPORTO PUBBLICO ...