Ultime Notizie Roma del 28-03-2021 ore 08:30 (Di domenica 28 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra domani è Pasqua in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti covid in una settimana più di quanti ne sono stati consegnati in 45 giorni tra gennaio e febbraio un quantitativo importante è che segna l’effettivo cambio di passo la campagna dice figliuolo superato Intanto le 9 milioni di dosi somministrate di cui 3 milioni di richiami il tasso di positività Nazionale Cala al 6,6% altri 380 i decessi Salvini insiste per la riapertura dopo Pasqua mentre Letta frena le aspettative dopo le festività torneranno Intanto in classe sei all’uni su 10 4 milioni in più rispetto alle Ultime settimane La borsa la guida del gruppo PD alla camera diventa guerra aperta con uno scambio di mail di fuoco fra le candidate Serracchiani Madia il capogruppo del Rio Nuna ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra domani è Pasqua in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti covid in una settimana più di quanti ne sono stati consegnati in 45 giorni tra gennaio e febbraio un quantitativo importante è che segna l’effettivo cambio di passo la campagna dice figliuolo superato Intanto le 9 milioni di dosi somministrate di cui 3 milioni di richiami il tasso di positività Nazionale Cala al 6,6% altri 380 i decessi Salvini insiste per la riapertura dopo Pasqua mentre Letta frena le aspettative dopo le festività torneranno Intanto in classe sei all’uni su 10 4 milioni in più rispetto allesettimane La borsa la guida del gruppo PD alla camera diventa guerra aperta con uno scambio di mail di fuoco fra le candidate Serracchiani Madia il capogruppo del Rio Nuna ...

Advertising

chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - fanpage : Oltre 9 milioni di dosi di #vaccino somministrate in Italia - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Accordo con l’istituto Spallanzani di Roma per sperimentare Sputnik V - Marilenapas : RT @fanpage: #coronavirus, le notizie di oggi #28marzo - tempostretto : Un nuovo articolo: (Pasqua Sicura, l'appello della Prefetta di Messina. VIDEO) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… -