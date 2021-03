“Toglietevi davanti”, insulti al 118 mentre soccorre paziente in arresto cardiaco (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ennesima aggressione ai danni del personale medico-sanitario del 118. A raccontare la vicenda è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate“. insulti e minacce al personale del 118 intervenuto per soccorrere un bambino colto da malore. Questo il post: “Infarto. arresto cardio respiratorio. Bambino in perdita di coscienza. Insomma un codice Rosso! Questi sono i motivi per i quali il 118 lascia il mezzo di soccorso sotto al palazzo del paziente! Primo, per arrivare prima al domicilio e secondo per caricare più velocemente possibile il paziente al fine di correre in pronto soccorso. Quindi se vedete una ambulanza ferma che vi impedisce il passaggio evitate di suonare il clacson, evitate di inveire con il personale pensate che in quel palazzo c’è vostra madre, vostro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ennesima aggressione ai danni del personale medico-sanitario del 118. A raccontare la vicenda è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate“.e minacce al personale del 118 intervenuto perre un bambino colto da malore. Questo il post: “Infarto.cardio respiratorio. Bambino in perdita di coscienza. Insomma un codice Rosso! Questi sono i motivi per i quali il 118 lascia il mezzo di soccorso sotto al palazzo del! Primo, per arrivare prima al domicilio e secondo per caricare più velocemente possibile ilal fine di correre in pronto soccorso. Quindi se vedete una ambulanza ferma che vi impedisce il passaggio evitate di suonare il clacson, evitate di inveire con il personale pensate che in quel palazzo c’è vostra madre, vostro ...

