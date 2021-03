Suez, falliti i tentativi di liberare la Ever Given. Al- Sisi: “Prepararsi a scaricare i container”. Allarme per 20 navi con bestiame a bordo (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ordinato all’Autorità che gestisce il Canale di Suez di Prepararsi a scaricare i container trasportati dalla Ever Given se dovessero fallire anche gli ultimi tentativi per disincagliare il cargo. Lo ha dichiarato Osama Rabae, a capo dell’Autorità del Canale di Suez, citato dai media egiziani. Si avvicina quindi il cosiddetto “piano C” dopo che i tentativi di disincastrare la portacontainer Ever Given, lunga 400 metri e pesante 200mila tonnellate che blocca il collegamento tra Mar Rosso e Mediterraneo da martedì scorso. Una soluzione drastica che richiede tempi lunghi, secondo gli esperti la riapertura potrebbe slittare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-ha ordinato all’Autorità che gestisce il Canale diditrasportati dallase dovessero fallire anche gli ultimiper disincagliare il cargo. Lo ha dichiarato Osama Rabae, a capo dell’Autorità del Canale di, citato dai media egiziani. Si avvicina quindi il cosiddetto “piano C” dopo che idi disincastrare la porta, lunga 400 metri e pesante 200mila tonnellate che blocca il collegamento tra Mar Rosso e Mediterraneo da martedì scorso. Una soluzione drastica che richiede tempi lunghi, secondo gli esperti la riapertura potrebbe slittare di ...

Advertising

RaiNews : I primi tentativi sono falliti. Impossibile indicare una data per la ripresa del traffico mentre sono più di 300 le… - Activnews24 : Sono falliti i nuovi tentativi per disincagliare la portacontainer #EverGiven, incagliata dallo scorso mercoledì ne… - MutiLeonilde : RT @RaiNews: I primi tentativi sono falliti. Impossibile indicare una data per la ripresa del traffico mentre sono più di 300 le navi blocc… - sallydibben : RT @RaiNews: I primi tentativi sono falliti. Impossibile indicare una data per la ripresa del traffico mentre sono più di 300 le navi blocc… - RaiNews : I primi tentativi sono falliti. Impossibile indicare una data per la ripresa del traffico mentre sono più di 300 le… -