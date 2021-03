Southgate sta con Henry e consiglia i giocatori | “Potrebbero lasciare i social anche loro…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 28 marzo 2021) Aveva fatto scalpore la decisione di Thierrydii vari accountper un po' a causa delle continue forme di razzismo e bullismo che si stanno moltiplicando nei confronti deied, in generale, delle persone. Una scelta, quella dell'ex stella dell'Arsenal, che ha trovato la piena approvazionedel ct dell'Inghilterra Garethche ai microfoni di Sky Sports ha 'to' a tutti i calciatori e alle 'persone in vista' di prendere in considerazione di fare come lui...: "I calciatoripensare di fare come"caption id="attachment 672425" align="alignnone" width="600"(getty images)/caption"Il razzismo suie ...