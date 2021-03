Serie C-Girone C, 33a giornata: match point per la Ternana, Serie B ad un passo. Le partite di oggi (Di domenica 28 marzo 2021) Il programma del trentatreesimo turno.Con le gare Monopoli-Casertana e Palermo-Foggia rinviate causa Covid-19 e le partite giocate nella giornata di ieri, si concluderà oggi la quindicesima giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Cinque le sfide in scena questo pomeriggio, con Vibonese-Teramo in scena alle ore 12.30.Potrebbe essere il giorno della Ternana che, alle ore 15, giocherà in casa del Bisceglie, mentre l’Avellino ospiterà la Virtus Francavilla. Se la capolista vincerà e gli irpini non faranno risultato al "Partenio", gli uomini di Lucarelli saranno già aritmeticamente promossi in Serie B. Poi, sempre alle ore 15, la Viterbese affronterà il Potenza. In caso di successo, i padroni di casa ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Il programma del trentatreesimo turno.Con le gare Monopoli-Casertana e Palermo-Fa rinviate causa Covid-19 e legiocate nelladi ieri, si concluderàla quindicesimadi ritorno delC diC. Cinque le sfide in scena questo pomeriggio, con Vibonese-Teramo in scena alle ore 12.30.Potrebbe essere il giorno dellache, alle ore 15, giocherà in casa del Bisceglie, mentre l’Avellino ospiterà la Virtus Francavilla. Se la capolista vincerà e gli irpini non faranno risultato al "Partenio", gli uomini di Lucarelli saranno già aritmeticamente promossi inB. Poi, sempre alle ore 15, la Viterbese affronterà il Potenza. In caso di successo, i padroni di casa ...

