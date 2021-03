Serbia-Portogallo | scandalo al 94? | gol negato a Ronaldo | palla entrata nettamente VIDEO

(Di domenica 28 marzo 2021)arbitrale al 94? in. All’ultimo minuto della partita Cristianosegna il gol del 2-3 in pieno recupero, ma c’è un disperato tentativo in extremis di un difensore di casa di salvare in scivolata sulla linea. La, ma l’arbitro non se ne avvede. Incredibile svista che costa due punti ai lusitani, rabbia ma niente da fare. In alto il. FURIA, CR7 LASCIA IL CAMPO LE REAZIONI SOCIAL SportFace.

Advertising

juventusfc : Alle 20:45 il Portogallo di @Cristiano affronta la Serbia ???? Boa sorte, Cristiano ?? #WCQ - pisto_gol : Era sicuramente gol sul tiro di CR7 che avrebbe dato al Portogallo la vittoria sulla Serbia per 3:2. Era sicurament… - Gazzetta_it : Gol fantasma al 93', furia #Ronaldo: fascia a terra. Il Portogallo fa 2-2 in Serbia - pinadero50 : ?????Cristiano Ronaldo, gol fantasma al 93' di Serbia-Portogallo: fascia a terra. LE FOTO | Sky Sport… - MyPerfectEnemy1 : @ahseceranedved @federicocasotti Dove la vedi sta ossessione lo sai solo tu, eravamo più forti ed abbiamo perso ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Serbia Portogallo

...troviamo i lusitani che vengono dal beffardo e polemico pareggio subito in rimonta dallaed ... LUSSEMBURGO -- - - LUSSEMBURGO: . A disposizione: . Allenatore: Luc Holtz.: .Il gol non convalidato a Cristiano Ronaldo nella sfida contro lavalida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar, ha scatenato un putiferio in. La mancanza del VAR e della goal line Technology è al centro del dibattito. "Non è ...Un minuto di silenzio per ricordare Fausto Gresini a poche ore dall’inizio del Gran Premio di Moto GP a Losail ...Dopo il clamoroso gol negato a Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo, l'arbitro del match ... fascia prima di abbandonare il campo nei secondi finali del match contro la Serbia, valido per le ...