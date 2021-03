Salvini: "La Lega lavora con e per Draghi. E per riaprire" (Di domenica 28 marzo 2021) “La Lega lavora con e per Draghi, l’obiettivo è riaprire dopo Pasqua le attività nelle città italiane fuori dall’emergenza. L’obiettivo è offrire agli italiani tre risultati: cure, vaccini, terapie domiciliari, se serve producendo anche vaccini in Italia, i rimborsi economici alle famiglie e imprese rapidi ed efficaci. E dopo Pasqua nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, un piano di riaperture e di ritorno alla vita. Salute e lavoro posso, anzi devono camminare insieme”. Lo dice in un videomessaggio il leader della Lega Matteo Salvini. Fonti della Lega riferiscono poi che non sia da dare per scontata la chiusura dell’Italia per tutto aprile perchè ogni decisione sarà presa “valutando i dati”. Le notizie delle ultime ore “sono positive: non ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) “Lacon e per, l’obiettivo èdopo Pasqua le attività nelle città italiane fuori dall’emergenza. L’obiettivo è offrire agli italiani tre risultati: cure, vaccini, terapie domiciliari, se serve producendo anche vaccini in Italia, i rimborsi economici alle famiglie e imprese rapidi ed efficaci. E dopo Pasqua nelle città italiane con la situazione sanitaria sotto controllo, un piano di riaperture e di ritorno alla vita. Salute e lavoro posso, anzi devono camminare insieme”. Lo dice in un videomessaggio il leader dellaMatteo. Fonti dellariferiscono poi che non sia da dare per scontata la chiusura dell’Italia per tutto aprile perchè ogni decisione sarà presa “valutando i dati”. Le notizie delle ultime ore “sono positive: non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Impensabile tenere chiusa l'Italia ad aprile', dice il leader della Lega, Matteo Salvini. 'Le chiusure dipendono… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI CONTRO LE RESTRIZIONI DOPO PASQUA: 'IMPENSABILE' 'Riaprire dove si può dal 7 aprile, ok della Lega i… - LegaSalvini : Povero Enrico, ossessionato da Salvini. - larapontarelli : RT @Italiantifa: Da della putt.. a una donna, una consigliera 'sicuramente',e tutti fanno finta di niente ..La giunta della vergogna. Salvi… - alelu62 : Salvini bifronte: 'La Lega lavora con e per Draghi. E per riaprire' -