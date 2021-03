Rossi | ' Speravo meglio Viñales? Incredibile | aveva un setting diverso'

(Di domenica 28 marzo 2021) La prima gara della MotoGP 2021 si è conclusa con il trionfo di Maverick( qui l'analisi e le classifiche ), che è stato tra i grandi protagonisti per tutta la gara. Purtroppo, Valentino...

Purtroppo, Valentinonon è riuscito ad essere della partita e, dopo i primi giri con il ... Succede quando forziamo troppo, mache oggi con temperature più basse avessimo meno problemi. Le ...Il vice - campione del mondo 2020 ha chiuso la Q2 al settimo posto e aprirà così la quarta fila avendo di fronte a sé il suo nuovo compagno di squadra, Valentino. 'Sp eravo in qualcosa di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE GARA F1 DALLE 17.00 - DIRETTA LIVE MOTO3 - DIRETTA LIVE MOTO2 19.44 Maverick Vinales ha vinto il GP del Qatar di MotoGP con 1"092 su Zarco e 1"12 ...Sembra che ci manchi un po’ di velocità col calare della sera, quindi cercheremo di trovare un giusto compromesso in vista della gara. Il vice-campione del mondo 2020 ha chiuso la Q2 al settimo posto ...