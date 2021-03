Renzi al GP Bahrein con principe Salman e Todt. Polemiche social. La replica (Di domenica 28 marzo 2021) Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell'automobile (Fia). L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 marzo 2021) Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia delben Hamad Al Khalifa, primo ministro del, e di Jean, presidente della Federazione internazionale dell'automobile (Fia). L'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere : Matteo Renzi spunta in Bahrein, il leader di Italia viva al Gran Premio di Formula 1 - HuffPostItalia : Matteo Renzi in Bahrein per il Gp di Formula 1 - lerribaldo : RT @francofontana43: Il problema non è che Renzi se ne vada in Arabia Saudita, a Dubai, negli Emirati Arabi, in Bahrein È il suo ambiente,… - laurivirgola : RT @AUniversale: Un intero Paese in zona rossa mentre lui si gode il Gran Premio di Formula 1 in #Bahrein. #GPBahrein #Renzi https://t.co… - MelgerTina : RT @albertoinfelise: Sicuramente il senatore Renzi è al Gp del Bahrein per motivi di lavoro. -