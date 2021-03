Pd, Enrico Letta: “Un mese fa abbiamo toccato il fondo. La storia del partito ha rischiato di finire e io sono tornato per questo” (Di domenica 28 marzo 2021) “abbiamo toccato il fondo un mese fa. abbiamo avuto la percezione che questa storia poteva finire. Io sono tornato per questo, ho lasciato una vita soddisfacente per buttarmi in una roba perché ho capito che stava per finire tutto” sono le parole del segretario del Pd Enrico Letta durante il suo intervento all’incontro con il partito Democratico di Firenze. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) “ilunfa.avuto la percezione che questapoteva. Ioper, ho lasciato una vita soddisfacente per buttarmi in una roba perché ho capito che stava pertutto”le parole del segretario del Pddurante il suo intervento all’incontro con ilDemocratico di Firenze. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

