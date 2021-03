Osimhen: “Sto lavorando duro, non hanno ancora visto niente” (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVictor Osimhen, attaccante del Napoli, ieri è sceso in campo con la sua Nigeria per affrontare il Benin gara terminata con il risultato di 1-0 per i nigeriani. Nel post partita, l’ex centravanti del Lille, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di OmaSportsTV. Ecco le sue parole: “La squadra ha fatto abbastanza bene, sono felice di aver fatto una buona prestazione. Un giocatore giovane come me non ha bisogno di molte motivazioni, continuerò ad allenarmi duramente sia per il club che per la Nazionale e vedremo come andrà il mio futuro. Paragone con Rashidi Yekini? Non c’è, io penso solo a me e voglio continuare a fare bene. Ora abbiamo una partita contro la Siria in Nigeria. Ho ancora molto da dare alla Nazionale, non hanno ancora visto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVictor, attaccante del Napoli, ieri è sceso in campo con la sua Nigeria per affrontare il Benin gara terminata con il risultato di 1-0 per i nigeriani. Nel post partita, l’ex centravanti del Lille, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di OmaSportsTV. Ecco le sue parole: “La squadra ha fatto abbastanza bene, sono felice di aver fatto una buona prestazione. Un giocatore giovane come me non ha bisogno di molte motivazioni, continuerò ad allenarmi duramente sia per il club che per la Nazionale e vedremo come andrà il mio futuro. Paragone con Rashidi Yekini? Non c’è, io penso solo a me e voglio continuare a fare bene. Ora abbiamo una partita contro la Siria in Nigeria. Homolto da dare alla Nazionale, non...

Advertising

anteprima24 : ** #Osimhen: 'Sto lavorando duro, non hanno ancora visto niente' ** - AvantiLazioMCM : @Marcottocinque @iuiu87 @g_colantuono Osimhen .... 80 milioni.... così la alzo pure io l'asticella.... che poi nn me pare sto FENOMENO - tifoso_perfetto : Simulazione per Zielinski e calcio dubbio di Mancini ad Osimhen? Ma che droga si fa sto moviolista? Alla @DSportiva… - GMStargazing : Osimhen è strunz ma intanto sto pezzo di merda di Mancini gli ha dato due tacchettate -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen Sto Vacanze finite. Il Napoli a Castel Volturno: obiettivo Crotone. Poi c'è la Juve Menù simile per Victor Osimhen, di scena in Benin - Nigeria (27 marzo) e Nigeria - Lesotho (30 ... Per ora sto vivendo una favola. Non ho paura che la mia popolarità finisca dopo il calcio. Non ho paura ...

El Kaddouri: "Darei fiducia a Gattuso, ma se dovesse tornare Sarri farebbe benissimo. Non abbiamo perso in albergo lo scudetto" Osimhen? Credo che abbia le potenzialità per fare bene a Napoli, io lo conoscevo già da prima del ... Anche se sto molto bene in Grecia, un giorno mi piacerebbe tornare in Serie A. A giugno mi scadrà il ...

Osimhen: "Sto lavorando duro, non hanno ancora visto niente" anteprima24.it Osimhen: “Sto lavorando duro, non hanno ancora visto niente” Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ieri è sceso in campo con la sua Nigeria per affrontare il Benin gara terminata con il risultato di 1-0 per i nigeriani. Nel post partita, l’ex centravanti del L ...

Osimhen balla e si diverte nel ritiro della Nazionale nigeriana [VIDEO] In campo si è visto anche Victor Osimhen, che ha giocato tutti i 90 minuti e ha anche sfiorato una rete ad inizio ripresa. (AreaNapoli.it) La notizia è stata peraltro confermata da Oma Akatugba, ...

Menù simile per Victor, di scena in Benin - Nigeria (27 marzo) e Nigeria - Lesotho (30 ... Per oravivendo una favola. Non ho paura che la mia popolarità finisca dopo il calcio. Non ho paura ...? Credo che abbia le potenzialità per fare bene a Napoli, io lo conoscevo già da prima del ... Anche semolto bene in Grecia, un giorno mi piacerebbe tornare in Serie A. A giugno mi scadrà il ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ieri è sceso in campo con la sua Nigeria per affrontare il Benin gara terminata con il risultato di 1-0 per i nigeriani. Nel post partita, l’ex centravanti del L ...In campo si è visto anche Victor Osimhen, che ha giocato tutti i 90 minuti e ha anche sfiorato una rete ad inizio ripresa. (AreaNapoli.it) La notizia è stata peraltro confermata da Oma Akatugba, ...