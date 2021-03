Ondata di caldo anomalo Ma poi tornano le piogge: ecco quando arriva il freddo (Di domenica 28 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Un'Ondata di caldo estivo si abbatterà sull'Italia nei prossimi giorni ma a Pasqua e Pasquetta ritorneranno il gelo e la neve Un'Ondata di caldo anomalo sta per abbattersi sull'Italia ma nel week-end di Pasqua calerà il gelo accompagnato da temporali e grandinate. Stando alle previsioni del IlMeteo.it, la prossima settimana sarà segnata da temperature quasi estive, con picchi di 27 gradi in alcune Regioni del Centro-Sud poi, però, ritorneranno il freddo e le piogge. Dunque, prepariamoci a ritirare fuori dall'armadio cappotto, sciarpa e cappello: l'inverno non è ancora finito. In arrivo l'anticlone africano La domenica delle Palme sarà contrassegnata non solo dal cambio dell'ora ma anche da un anticiclone africano sempre più vicino al ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Un'diestivo si abbatterà sull'Italia nei prossimi giorni ma a Pasqua e Pasquetta ritorneranno il gelo e la neve Un'dista per abbattersi sull'Italia ma nel week-end di Pasqua calerà il gelo accompagnato da temporali e grandinate. Stando alle previsioni del IlMeteo.it, la prossima settimana sarà segnata da temperature quasi estive, con picchi di 27 gradi in alcune Regioni del Centro-Sud poi, però, ritorneranno ile le. Dunque, prepariamoci a ritirare fuori dall'armadio cappotto, sciarpa e cappello: l'inverno non è ancora finito. In arrivo l'anticlone africano La domenica delle Palme sarà contrassegnata non solo dal cambio dell'ora ma anche da un anticiclone africano sempre più vicino al ...

Advertising

gabelmanu : RT @RisatoNicola: @carlakak @MarceVann @73Orlando73 @gabelmanu @DMALAGIGI2 Non lo sai? È in arrivo un'ondata di caldo, ed è tutto merito di… - francescomila18 : RT @RisatoNicola: @carlakak @MarceVann @73Orlando73 @gabelmanu @DMALAGIGI2 Non lo sai? È in arrivo un'ondata di caldo, ed è tutto merito di… - carlakak : RT @RisatoNicola: @carlakak @MarceVann @73Orlando73 @gabelmanu @DMALAGIGI2 Non lo sai? È in arrivo un'ondata di caldo, ed è tutto merito di… - MarceVann : RT @RisatoNicola: @carlakak @MarceVann @73Orlando73 @gabelmanu @DMALAGIGI2 Non lo sai? È in arrivo un'ondata di caldo, ed è tutto merito di… - RisatoNicola : @carlakak @MarceVann @73Orlando73 @gabelmanu @DMALAGIGI2 Non lo sai? È in arrivo un'ondata di caldo, ed è tutto merito di Gondeh!!! -