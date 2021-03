Meteo, Domenica delle Palme con il sole e le temperature in netta salita (Di domenica 28 marzo 2021) Le previsioni Meteo per la Domenica delle Palme sono all’insegna del tempo variabile ma prevelentemente buono, il preludio a sette giorni di Primavera piena con cielo sereno e temperature in netta salita, con punte di 26 gradi. Vediamo i dettagli delle previsioni Meteo del 28 marzo, Domenica delle Palme, attraverso i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso sabato 27 marzo e valido per tutta Domenica 28 marzo, segnala ancora allerta Meteo di livello giallo per rischio idraulico sul Basso Fortore in Puglia, ricordiamo che ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021) Le previsioniper lasono all’insegna del tempo variabile ma prevelentemente buono, il preludio a sette giorni di Primavera piena con cielo sereno ein, con punte di 26 gradi. Vediamo i dettagliprevisionidel 28 marzo,, attraverso i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso sabato 27 marzo e valido per tutta28 marzo, segnala ancora allertadi livello giallo per rischio idraulico sul Basso Fortore in Puglia, ricordiamo che ...

