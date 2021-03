Lukaku devastante anche in Nazionale | 36 gol nelle ultime 31 partite

(Di domenica 28 marzo 2021) Non solo numeri straordinari nell’Inter, mainper Romelu. L’attaccante belga è l’autentico trascinatore dei Diavoli Rossi, segnando 36 gol31disputate dal Belgio. Big Rom ha segnato inoltre in tutte e 10 le gare di qualificazione agli Europei, venendo visto come autentico leader dai compagni. In, con il gol messo a referto ieri sera,ha raggiunto le 59 reti, raggiungendo in questa classifica David Villa che li ha realizzati con la maglia della Spagna. Foto: Twitter Belgio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

