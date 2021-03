LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Hamilton davanti, ma Verstappen ci crede! 5° Leclerc (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 41° giro/56 A questo punto Hamilton ha la vittoria in mano a 15 giri dalla fine. Verstappen dovrebbe davvero compiere un’impresa, colmando un gap importante e piazzando il sorpasso in pista. Difficile, ma non impossibile. 40° giro/56 ECCOLO IL PIT-STOP DI Verstappen! Ancora gomme medie, rientra in pista in seconda posizione a 8?6 da Hamilton. 40° giro/56 Ricapitoliamo. Al comando Verstappen con 13?5 su Hamilton e 28? su Bottas. L’olandese si è fermato una sola volta, le Mercedes due. 39° giro/56 Terzo pit-stop per Perez, monta gomme medie usate. 38° giro/56 Si ferma ora Carlos Sainz e monta gomme hard come ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 41° giro/56 A questo puntoha la vittoria in mano a 15 giri dalla fine.dovrebbe davvero compiere un’impresa, colmando un gap importante e piazzando il sorpasso in pista. Difficile, ma non impossibile. 40° giro/56 ECCOLO IL PIT-STOP DI! Ancora gomme medie, rientra in pista in seconda posizione a 8?6 da. 40° giro/56 Ricapitoliamo. Al comandocon 13?5 sue 28? su Bottas. L’olandese si è fermato una sola volta, le Mercedes due. 39° giro/56 Terzo pit-stop per Perez, monta gomme medie usate. 38° giro/56 Si ferma ora Carlos Sainz e monta gomme hard come ...

