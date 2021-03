Lazio, riparte la battaglia legale per lo Scudetto del 1915 (Di domenica 28 marzo 2021) La battaglia legale per lo Scudetto del 1915, guidata in primis dall’avvocato Mignogna, sta per ripartire e ricominciare: la situazione Scudetto 1915. Un qualcosa che inevitabilmente riecheggia nella mente dei tifosi della Lazio. Una battaglia legale che va avanti da ormai tanti anni e che ora sembrerebbe essere pronta a ripartire e a rientrare nel vivo, vivendo forse la sua parte finale e decisiva. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Ed ecco che, come riportato da Tuttosport, l’avvocato Gianluca Mignogna sarebbe pronto a ridare linfa e impulso al tutto, basandosi sulle oltre 38mila firme raggiunte sulla petizione Lazio 1914/15, Campione d’Italia ex aequo. Il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Laper lodel, guidata in primis dall’avvocato Mignogna, sta per ripartire e ricominciare: la situazione. Un qualcosa che inevitabilmente riecheggia nella mente dei tifosi della. Unache va avanti da ormai tanti anni e che ora sembrerebbe essere pronta a ripartire e a rientrare nel vivo, vivendo forse la sua parte finale e decisiva. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Ed ecco che, come riportato da Tuttosport, l’avvocato Gianluca Mignogna sarebbe pronto a ridare linfa e impulso al tutto, basandosi sulle oltre 38mila firme raggiunte sulla petizione1914/15, Campione d’Italia ex aequo. Il ...

