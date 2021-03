L'anno sfuggito (Di domenica 28 marzo 2021) Il mio taccuino, gemello di una rete di folder Bookmark Google, registra a New York, data primavera 2020: “S.G., il consulente politico, insiste su un possibile campagna presidenziale del governatore di NY Andrew Cuomo, se le primarie si incartassero per Joe Biden. Proietta un’immagine sicura di sé davanti al presidente Donald Trump nei giorni della pandemia, e i suoi show su Cnn con il fratello minore Chris, giornalista, “Hai chiamato la Mamma?” sono popolari. Il padre di Andrew, Mario Cuomo, leggendario governatore dello Stato dal 1983 al 1994, adorato dai militanti del partito democratico per il discorso alla Convenzione di San Francisco 1984, “Mr. President Reagan io vedo disperazione nei volti che lei non vede, nelle città che lei non visita…”, doveva correre per la Casa Bianca nel 1992, noi cronisti eravamo in coda all’aeroporto, con il jet già in pista per avviare la campagna ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Il mio taccuino, gemello di una rete di folder Bookmark Google, registra a New York, data primavera 2020: “S.G., il consulente politico, insiste su un possibile campagna presidenziale del governatore di NY Andrew Cuomo, se le primarie si incartassero per Joe Biden. Proietta un’immagine sicura di sé davanti al presidente Donald Trump nei giorni della pandemia, e i suoi show su Cnn con il fratello minore Chris, giornalista, “Hai chiamato la Mamma?” sono popolari. Il padre di Andrew, Mario Cuomo, leggendario governatore dello Stato dal 1983 al 1994, adorato dai militanti del partito democratico per il discorso alla Convenzione di San Francisco 1984, “Mr. President Reagan io vedo disperazione nei volti che lei non vede, nelle città che lei non visita…”, doveva correre per la Casa Bianca nel 1992, noi cronisti eravamo in coda all’aeroporto, con il jet già in pista per avviare la campagna ...

