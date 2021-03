Kulusevski e Morata oggi a caccia di gol. De Ligt ritrova il sorriso (Di domenica 28 marzo 2021) Non solo l'ira funesta di Cristiano Ronaldo per il gol non concesso all'ultimo minuto che avrebbe dato al Portogallo il successo 2 - 3 al Marakana di Belgrado contro la Serbia. Il sabato delle ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) Non solo l'ira funesta di Cristiano Ronaldo per il gol non concesso all'ultimo minuto che avrebbe dato al Portogallo il successo 2 - 3 al Marakana di Belgrado contro la Serbia. Il sabato delle ...

Caro Pirlo, il calcio è un gioco semplice... Qui cominciano i 'problemi' perché Kulusevski , per poter rendere come a Parma, può giocare solo ...con Ronaldo ( da rivedere come esperimento al fianco di un centravanti di peso o al limite di Morata )...

Kulusevski e Morata oggi a caccia di gol. De Ligt ritrova il sorriso La Gazzetta dello Sport Torino-Juventus: probabili formazioni, Nkoulou e Dybala in dubbio Torino-Juventus è il derby della Mole, una gara tradizionalmente molto sentita dalle due tifoserie anche se negli ultimi anni ha perso parte del suo fascino visto l’enorme divario esistente tra le due ...

Due vittorie e due pareggi per i bianconeri in nazionale TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo-recap sui match giocati ieri sera dai bianconeri nelle loro rispettive nazionali: "Una "cifra tonda" e un gol per i bianconeri i ...

