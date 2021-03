Invincible - recensione (Di domenica 28 marzo 2021) Gli Amazon Studios amano, per nostra fortuna, i super eroi anomali, da rimettere in discussione nel loro ruolo di semidei in mezzo agli esseri umani. Dopo The Boys la piattaforma di streaming ci offre infatti Invincible, scritta da Robert Kirkman, noto soprattutto la fortunata serie The Walking Dead, che è un'indubbia garanzia. Per un adolescente non c'è niente di meglio che avere una valida figura paterna cui riferirsi, su cui formare il proprio carattere, da cui un giorno anche staccarsi conservando però un utile indirizzo nelle cose della vita. E specularmente non c'è niente di peggio se questa figura è troppo ingombrante, troppo ineguagliabile agli occhi di un ragazzo che già fatica a trovare la sua strada nell'ambiente della solita highschool, fra ragazze inarrivabili e bulli che a te arrivano invece facilmente. Ma un passaggio ancora più drammatico sarebbe ... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 marzo 2021) Gli Amazon Studios amano, per nostra fortuna, i super eroi anomali, da rimettere in discussione nel loro ruolo di semidei in mezzo agli esseri umani. Dopo The Boys la piattaforma di streaming ci offre infatti, scritta da Robert Kirkman, noto soprattutto la fortunata serie The Walking Dead, che è un'indubbia garanzia. Per un adolescente non c'è niente di meglio che avere una valida figura paterna cui riferirsi, su cui formare il proprio carattere, da cui un giorno anche staccarsi conservando però un utile indirizzo nelle cose della vita. E specularmente non c'è niente di peggio se questa figura è troppo ingombrante, troppo ineguagliabile agli occhi di un ragazzo che già fatica a trovare la sua strada nell'ambiente della solita highschool, fra ragazze inarrivabili e bulli che a te arrivano invece facilmente. Ma un passaggio ancora più drammatico sarebbe ...

Advertising

Eurogamer_it : Dall'autore di The Walking Dead, com'è dura essere figli di papà. - stefanodonno75 : Nike Invincible Run la recensione Completa dopo 400km sono scarpe per t... - Irene_Silmarien : Dato che tra #TheSuicideSquad e #TheFalconAndTheWinterSoldier in questi giorni siamo a tema supereroi e super catti… - SerialGamerITA : Invincible Episodi 01-03: Il miglior supereroe #corywalker #invincible #robertkirkman #ryanottley #simonracioppa - cinemaniaco_fb : ?????????????? Invincible, la recensione dei primi episodi: Supereroi animati per reinventare il genere… -