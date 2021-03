“Il rinascimento va veloce 320 km h in rettilineo” | Twitter non perdona Renzi in Bahrain per la Formula 1

(Di domenica 28 marzo 2021) Il Medioriente ha un fascino irresistibile per Matteo. Le telecamere Sky hanno trasmesso oggi le inquadrature del politico italiano ai Box della gara d’esordio della1 in, un paese alleato dell’Arabia Saudita. L’immagine di, intento a parlare con il presidente della Fia Jean Todt, sono presto diventate virali e hanno scatenato nuovamente la polemica attorno al senatore di Italia Viva. LEGGI ANCHE => “E’ un amico”: le risposte disul rapporto con il principe saudita Bin Salman scatenano l’ironia diCon la visita di oggi è il terzo viaggio del senatore in paese arabi dall’inizio dell’anno, dopo il dialogo pubblico tenuto con l’amico principe Bin Salman e quello a Dubai di tre settimane fa, reso noto da ‘La Stampa, e mai ...

KrenNduja : @JeanTodt @matteorenzi @BAH_Int_Circuit @fia @F1 Ma si.. Il rinascimento va veloce. Tipo 320 kmh sul rettilineo. - lbernoulli13 : @WeCinema @LauraDelliColli Lei, soprattutto nella #fiction su #Leonardo, è bellissima! Sono riusciti, con trucco, p…

