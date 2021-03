I brevetti salvano il mondo Parola di Pietro Paganini e Philip Stevens

Leggi su formiche

(Di domenica 28 marzo 2021) La recente decisione dell’Italia, sostenuta dalla Comunità europea, di bloccare l’esportazione in Australia dei vaccini Covid prodotti all’interno dei suoi confini, mostra la volontà di politici e istituzioni europee di piegare le norme commerciali internazionali per accelerare gli incerti programmi vaccinali. Altri invocano un’azione più decisiva per affrontare i problemi di fornitura, come la sospensione, in Europa e non solo, dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini per consentirne la produzione da parte di più aziende. Nel voto espresso a dicembre, il Parlamento italiano ha chiesto al governo di sostenere la proposta di sospensione globale dei diritti di proprietà intellettuale Covid presso l’Organizzazione mondiale per il commercio. Anche gli alti funzionari francesi e tedeschi sarebbero favorevoli. Rilanciare la fornitura di vaccini semplicemente aumentando il numero ...