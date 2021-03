Ferrari | Leclerc | “Nel complesso è stata una buona corsa ma bisogna lavorare”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 28 marzo 2021) Il Gran Premio del Bahrain ha dato alla ScuderiaMission Winnow una prima indicazione sulla bontà del lavoro svolto durante l’inverno, sia sulla monoposto che come squadra. Il sesto e l’ottavo posto raccolti, rispettivamente, da Charlese Carlos Sainz sono unabase di partenza per una stagione che sarà tanto lunga quanto intensa.- "Sono ragionevolmente soddisfatto della nostra gara: si tratta di un buon inizio, con sensazioni positive. Chiaramente non si può essere felici per una sesta posizione ma se guardiamo a dove eravamo nella sstagione su questa pista direi che i progressi sono evidenti. Sono partito perfettamente, mi sono ritrovato in terza posizione e credo di aver gestito le mie gomme piuttosto bene nel primo stint al punto che forse quando le ho cambiate ...