F1 | Gp Bahrain | vince Hamilton davanti a Verstappen Ordine d' arrivo

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE LA PRIMA GARA DEL 2021? ?? L’inglese resiste alla super rimonta di Max Verstappen I risulta… - pins_a_roulette : RT @mult1formula: ??REPORT #BAHRAINGP Hamilton vince un entusiasmante Bahrain GP davanti un deluso Verstappen. Terzo Bottas. #F1 https:… - Montecarlonews : F1. Inizia col thrilling il Mondiale nella notte del Bahrain. Vince Hamilton, sesto Leclerc con una Ferrari in migl… - wolfsxtar : RT @mult1formula: ??REPORT #BAHRAINGP Hamilton vince un entusiasmante Bahrain GP davanti un deluso Verstappen. Terzo Bottas. #F1 https:… - mult1formula : ??REPORT #BAHRAINGP Hamilton vince un entusiasmante Bahrain GP davanti un deluso Verstappen. Terzo Bottas. #F1 -

Lewis Hamilton ha vinto il Gp del, il primo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. . 28 marzo ...... tra la trattativa per il rinnovo con la Mercedes , firmato poco prima del via della stagione e solo per un anno, e dopo non aver brillato nei test e nelle qualifiche del Gp del, il sette ...Sakhir (Bahrain) - La Formula 1 riparte come era finita: in Bahrain Lewis Hamilton è il più veloce di tutti e inizia in testa la nuova edizione del mondiale. Meno semplice del passato, però, per il se ...Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Bahrain, il primo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Sesta la Ferrari ...