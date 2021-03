Europei Under 21 | Scamacca e Rovella squalificati per una giornata

(Di domenica 28 marzo 2021) Niente sorprese e squalifica di un turno per Gianlucae Nicolò, i due azzurrini espulsi nel finale del match tra Italia e Spagna, valido per la secondadegli21. Un turno anche per il difensore centrale Enrico Del Prato che era già diffidato ed è stato ammonito nel corso del primo tempo. Tutti e tre saranno costretti a saltare la sfida contro la Slovenia di martedì prossimo. L’Italia cerca la qualificazione ai quarti di finale del torneo continentale ma dovrà fare a meno di tre titolari. Oltre a Tonali, espulso contro la Repubblica Ceca. SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Piccolo riassunto degli europei dell'Italia Under 21. Partite: 2 Punti: 2 Gol: 1 Espulsioni: 4 Tutto ok. [??… - SkySport : SPAGNA-ITALIA 0-0 Risultato finale ? ? - Corriere : Spagna-Italia 0-0, gli azzurrini sperano. Traversa di Frattesi e altri due espulsi - sportface2016 : E Nicolato perde anche Del Prato - sportface2016 : #U21EURO, il capitano della #Romania accusa di razzismo l’Ungheria -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Under

Senza Scamacca, Rovella, Tonali e Del Prato . È un'Italia decimata quella che martedì sera, a Maribor, affronterà la Slovenia nella sfida decisiva per il passaggio ai quarti dell'Europeo21 . L'attaccante e il centrocampista del Genoa sono stati espulsi nello 0 - 0 contro la Spagna , in un finale di gara piuttosto arroventato. Scamacca si è fatto ammonire due volte nel giro di ...... e poi nelle otto stagioni seguenti ha sempre curato gliin Umbria e a Bologna. Nel 2000 l'... pronti via ha portato la nazionale orange alla fase finale deglibattendo la Croazia (pur ...Trionfo di Amici 2021 per quanto riguarda gli ascolti televisivi di sabato 27 marzo, nonostante la concorrenza della Nazionale Under 21 . Su Rai1 ...Europeo Under 21: Italia-Spagna 0-0. Nel finale sono stati espulsi i genoani Scamacca e Rovella per doppia ammonizione ...