Enrico Brignano e la separazione con Bianca Pezzaglia: Ecco perchè è finita la loro fantastica storia (Di domenica 28 marzo 2021) La relazione tra Enrico Brignano e Bianca Pezzaglia è terminata. Ma qual’è la motivazione effettiva di questa rottura? La storia d’amore tra il presentatore e comico Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia sembra essere giunto al capolinea. Ospite al Maurizio Costanzo show per raccontare anche questo amore, che sembrava cosi idilliaco, giungere al culmine. Sono già passati anni dalla rottura con Brignano, ma cosa fa adesso Bianca? È una ballerina professionista e dopo la separazione con il marito ha sempre voluto mantenere grande riserbo sulla sua vita privata. In una delle rare interviste rilasciate da lei, queste sono state le sue parole sulla relazione giunta al termine: “Non è andata ... Leggi su kronic (Di domenica 28 marzo 2021) La relazione traè terminata. Ma qual’è la motivazione effettiva di questa rottura? Lad’amore tra il presentatore e comicoPazzaglia sembra essere giunto al capolinea. Ospite al Maurizio Costanzo show per raccontare anche questo amore, che sembrava cosi idilliaco, giungere al culmine. Sono già passati anni dalla rottura con, ma cosa fa adesso? È una ballerina professionista e dopo lacon il marito ha sempre voluto mantenere grande riserbo sulla sua vita privata. In una delle rare interviste rilasciate da lei, queste sono state le sue parole sulla relazione giunta al termine: “Non è andata ...

Advertising

LaFrancisella : nel 2013 come giudice speciale c'era al pacino e il momento comico era affidato a Enrico Brignano #Amici20 - playblog_it : ? Il film Tutta un’altra vita con Enrico Brignano è su Amazon Prime Video ? - RaiPlay : In amore, come nella sfortuna, non esistono regole e quando vanno di pari passo le cose potrebbero complicarsi... I… - scarabellimauro : RT @marcoarchetti: Enrico Brignano legge l'Eneide. #virgiliedì - RaiDue : Quanto vi è mancato il ritmo incalzante di #unorasolavivorrei? ? Non temete, ormai manca davvero poco! Con Enrico B… -