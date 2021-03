Covid, Vaia ottimista sugli anticorpi monoclonali: «È un’arma potente, se la usiamo 8 persone su 10 non andranno mai in ospedale» (Di domenica 28 marzo 2021) Il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, è entusiasta per l’arrivo in Italia delle prime dosi di anticorpi monoclonali contro il Coronavirus. Ospite di Domenica In su Rai1, il dirigente medico ha detto infatti che con i monoclonali «ci attendiamo l’85% di risoluzioni, cioè otto persone su dieci non andranno mai in ospedale». Cifre molto più alte rispetto a quelle fornite a fine febbraio da Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, secondo cui i monoclonali possono ridurre i ricoveri del 10%. Per Vaia, i monoclonali sono «un’arma potente da usare tra il terzo e il quinto giorno della malattia», in pazienti che dopo aver ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) Il direttore sanitario dell’Spallanzani di Roma, Francesco, è entusiasta per l’arrivo in Italia delle prime dosi dicontro il Coronavirus. Ospite di Domenica In su Rai1, il dirigente medico ha detto infatti che con i«ci attendiamo l’85% di risoluzioni, cioè ottosu dieci nonmai in». Cifre molto più alte rispetto a quelle fornite a fine febbraio da Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, secondo cui ipossono ridurre i ricoveri del 10%. Per, isono «da usare tra il terzo e il quinto giorno della malattia», in pazienti che dopo aver ...

