Covid, Pasqua in zona rossa: cosa si può fare e cosa no dal 3 al 5 aprile (Di domenica 28 marzo 2021) Pasqua e Pasquetta in zona rossa, blindate -con regole per spostamenti e visite a parenti e amici- ma con qualche concessione. Dopo qualche giorno di maggiore libertà per chi è tornato in zona arancione, da sabato 3 a lunedì 5 aprile tutta Italia è in zona rossa tornando di fatto a un lockdown generale. Sulla Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 28 marzo 2021)e Pasquetta in, blindate -con regole per spostamenti e visite a parenti e amici- ma con qualche concessione. Dopo qualche giorno di maggiore libertà per chi è tornato inarancione, da sabato 3 a lunedì 5tutta Italia è intornando di fatto a un lockdown generale. Sulla

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - fattoquotidiano : Covid, a Pasqua vaccini per i poveri: 1200 dosi “regalate” dal Papa ai bisognosi. L’Aula Paolo VI la struttura vacc… - bibliofede : RT @Agenzia_Ansa: Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più di qua… - WeLoveScialpi : RT @scialpi: -