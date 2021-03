Calciomercato Juventus, Bentancur e Dybala via per due campionissimi (Di domenica 28 marzo 2021) La Juventus sul Calciomercato studia le mosse per rivoluzionare la squadra e si affaccia l’idea di due cessioni pesantissime: Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala. Calciomercato Juventus, Bentancur e Dybala (Getty Images)La stagione complicata con Andrea Pirlo alla guida ha fruttato tanti ripensamenti in casa bianconera. Le casse non sono floride e la sensazione è che si voglia puntare a giocatori giovani e di qualità per cambiare il trend e tornare a fare bene. Inutile nascondersi perché il sogno rimane sempre e solo la Champions League anche se la concorrenza è agguerrita e le big non hanno paura di spendere soldi. Per arrivare a comprare però la squadra bianconera ha bisogno anche di cedere. Staremo a vedere cosa accadrà. LEGGI ANCHE ... Leggi su altranotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Lasulstudia le mosse per rivoluzionare la squadra e si affaccia l’idea di due cessioni pesantissime: Rodrigoe Paulo(Getty Images)La stagione complicata con Andrea Pirlo alla guida ha fruttato tanti ripensamenti in casa bianconera. Le casse non sono floride e la sensazione è che si voglia puntare a giocatori giovani e di qualità per cambiare il trend e tornare a fare bene. Inutile nascondersi perché il sogno rimane sempre e solo la Champions League anche se la concorrenza è agguerrita e le big non hanno paura di spendere soldi. Per arrivare a comprare però la squadra bianconera ha bisogno anche di cedere. Staremo a vedere cosa accadrà. LEGGI ANCHE ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, il ritorno di Sarri: la notizia infiamma il web Calciomercato Juventus, Sarri sempre più vicino al ritorno in panchina: il tecnico, accostato al Fenerbache, piace molto in Italia Calciomercato Juventus Sarri / Sebbene sia ancora sotto contratto con ...

Juve, non solo Ramsey: un altro centrocampista in uscita 1 Aaron Ramsey è il primo candidato in casa Juventus a dire addio a fine stagione. Il centrocampista gallese ha tanto mercato in Premier League, ma secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport anche Adrien Rabiot non è per nulla certo ...

Calciomercato Juventus, doppio scambio: rischio beffa per l’Inter CalcioMercato.it Quagliarella: “Il gol una malattia. Il mio compagno più grande è stato…” Quagliarella a 360° Quagliarella, getty images “Come faccio a segnare ancora oggi dopo tanti anni di carriera? Quel che facevo fino a qualche anno fa, quando già ero professio ...

Calciomercato Juventus: le ultime sulla trattativa per Dembélé Secondo le ultime di mercato, quindi, Juventus e Barcellona starebbero parlando del futuro di Ousmane Dembelè. L'esterno francese, che piace molto a Torino, era ritenuto fino ad una settimana fa ...

