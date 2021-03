Calcio | l' Arzachena Academy vince in casa contro il Savoia

Advertising

UnioneSarda : #SerieD, i risultati delle squadre della #Sardegna - IAMCALCIONAPOL : Savoia k.o. con l'Arzachena, Ferraro: 'Gara da archiviare in fretta' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Arzachena

(Visited 48 times, 48 visits today) Notizie Simili:Academy, ritorno in campo con vittoria meritataAcademy sconfitta 3 a 1 nel derby sardo… Pareggio 2 a 2 tra Torres e ...... uscita sconfitta da l 'Biagio Pirina' di, al quinto posto in classifica . Sono stati ...destra di Marco Manis che ha risposto alla chiamata 'presente' con una deviazione volante ind'...Vincono Carbonia e Arzachena, pareggiano Muravera e Lanusei, perdono le sassaresi Torres e Latte Dolce in trasferta. Il Carbonia ha travolto (4-0) il Giugliano in piena crisi. La squadra mineraria all ...Il Carbonia travolge il Giugliano 4 a 0 e riscatta subito il passo falso subito sul campo del Savoia, effettuando il controsorpasso sulla squadra campana, uscit ...