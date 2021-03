Bulgaria - Italia live 0 - 2: Locatelli raddoppia con un destro a giro (Di domenica 28 marzo 2021) Al 75' altro doppio cambio per l'Italia: entra Immobile per Belotti e Bernardeschi per Chiesa, questa sera poco ispirato e in seria difficoltà per i pochi spazi trovati. ad dyn Al 72' gli azzurri ... Leggi su globalist (Di domenica 28 marzo 2021) Al 75' altro doppio cambio per l': entra Immobile per Belotti e Bernardeschi per Chiesa, questa sera poco ispirato e in seria difficoltà per i pochi spazi trovati. ad dyn Al 72' gli azzurri ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : BULGARIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (43’) ? #Locatelli (83’) ? ?? QUALIFICAZIONI MONDIALI ??… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - zazoomblog : L’Italia passa anche in Bulgaria. Belotti e Locatelli trascinano Mancini - #L’Italia #passa #anche #Bulgaria. - zazoomblog : Qual. Mondiali Bulgaria-Italia 0-2: Belotti la sblocca Locatelli… “fa le cose per bene”. Ma che fatica - #Qual.… -