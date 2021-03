Bufera sul ciclismo britannico. La Wada indaga per la copertura di un caso di doping nel 2010

(Di domenica 28 marzo 2021) Laha aperto un’indagine contro l’UKAD, l’agenzia antibritannica. Questo poiché, da un inchiesta realizzata dal Mail on Sunday, una nota testata del Regno Unito, è risultato che l’UKAD abbia coperto la positività al nandrolone, di un corridore di alto profilo, nele abbia permesso a British Cycling di condurre da sé i test antisui propri corridori. Questo secondo punto è contro il regolamento stesso della, il quale prevede che sia l’UKAD a occuparsi dei test e are sui casi di, e non le federazioni sportive nazionali. Inoltre, i test in questione venivano fatti da British Cycling in un laboratorio non regolamentato dallae la stessa UKAD, da quanto rivela l’inchiesta di cui sopra, non era a conoscenza dei ...

ferpasueue : RT @GoffredoB: Politicamente molto grave la scelta del leghista #RossanoSasso noto fin qui per le sue... competenze su Dante. Solidarietà a… - infoitinterno : Azzolina, bufera sul professore assunto dal sottosegretario leghista. L’ex ministra: è un cyberbullo - Quinta00876879 : RT @anis_epis: @PBerizzi @repubblica Lo stile di Diego Vezzoli è conosciuto e fa schifo. Peggio ancora se a condividerlo è un sindaco che g… - ottopagine : Bufera sul concerto di Pasqua. Insorgono 11 consiglieri #Benevento - anis_epis : @PBerizzi @repubblica Lo stile di Diego Vezzoli è conosciuto e fa schifo. Peggio ancora se a condividerlo è un sind… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera sul

QV QuotidianoVenariese

La battutafiglio di Antonino non è piaciuta a più di qualcuno, ma tra questi di sicuro non c'è ... Resasi conto di aver scatenato unacon quella che sembrava una risposta di fuoco a Pio e ...Leggi anche > Pio e Amedeo tornanoluogo del delitto. Il duo comico, nel cast del serale di , ... Una battuta che aveva scatenato unasui social e che si è accentuata a seguito del post ...La WADA ha aperto un'indagine contro l'UKAD, l'agenzia antidoping britannica. Questo poiché, da un inchiesta realizzata dal Mail on Sunday, una nota testata del Regno Unito, è risultato che l'UKAD abb ...Firenze, 28 marzo 2021 - La Toscana vive l'ultima domenica in zona arancione (almeno per quelle aree dove la zona rossa non era ancora entrata in vigore) sperando nell'annunciata accelerazione nella c ...