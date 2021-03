Advertising

Birmania, capi forze armate di 11 Paesi condannano violenze dell'esercito #Birmania

Sanzioni che si concentreranno su 11militari senza toccare le loro casseforti. I grandi ... sia per l'individuazione di un percorso verso l'uscita dal tunnel in, sia su altrettanto ...Sanzioni dall'Europa L'Unione Europea imporrà sanzioni contro 11 funzionari in exaccusati ... Idelle diplomazie dei 27 daranno il via anche ad altre misure restrittive per le violazioni ...Birmania, i capi delle forze armate internazionali condannano le violenze. Dodici generali dei Paesi Nato, tra cui anche l’Italia, si schierano contro l’operato dell’esercito locale Birmania, i capi ...I capi delle forze armate di undici Paesi, inclusa l'Italia, condannano la violenza in Birmania. "Un militare professionista segue standard internazionali di condotta ed è responsabile di proteggere.