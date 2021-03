"Battisti in studio sembrava un impiegato. Un giorno presi Pappalardo a cinghiate"

(Di domenica 28 marzo 2021) Mara Maionchi, che cosa la fa ridere? "Mi viene in mente la scena di Chaplin in 'Tempi moderni' con i pattini a rotelle, quando, bendato, pattina sfiorando il baratro " risponde, in attesa di condurre ...

Che tipo era? "Lavorava come un impiegato. Arrivava alle 9, apriva la porta del suoe si metteva a cercare un giro musicale che funzionasse. I ragazzotti di oggi pensano che l'...... perché i suoi riferimenti erano anche Jacques Brel e Brassens, oltre a De André e, di cui ... suonare 365 giorni l'anno e quando non si facevano concerti chiudersi in. Nonostante il ...Una vita da discografica e ora i talent in tv: "Lucio attaccava alle 9 del mattino per trovare un giro armonico che gli piacesse" "Quella volta che sfilai la cintura dei jeans e colpii Adriano: non av ...Il duetto tra Mina e Lucio Battisti ha segnato il culmine della collaborazione tra gli artisti che si sono esibiti in uno storico medley ...