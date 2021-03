AstraZeneca, professoressa muore di trombosi a 46 anni a Palermo: «Nell'anamnesi presente il vaccino» (Di domenica 28 marzo 2021) Cinzia Pennino è morta a causa di una trombosi dopo che le era stato somministrato il vaccino AstraZeneca. Il Policlinico di Palermo ha segnalato alla magistratura e all'Aifa il decesso... Leggi su ilmattino (Di domenica 28 marzo 2021) Cinzia Pennino è morta a causa di unadopo che le era stato somministrato il. Il Policlinico diha segnalato alla magistratura e all'Aifa il decesso...

