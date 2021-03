Aridatece Giuseppi e la sua Armata Brancaleone | non era colpa del governo se persino il recovery fund andava male

Leggi su ildenaro

(Di domenica 28 marzo 2021) Nonostante l’immissione di eccellenze, come il Generale e Bertolaso, non c’è ancora nulla che funzioni. Siamo in rosso, ma salgono i contagi. Molti Over 80 aspettano di essere chiamati. Protestano Sindacati e Confindustria, che chiedono la precedenza per i lavoratori. I genitori vogliono i figli a scuola, anche con i banchi a rotelle. Si lamentano tutti. Eppure abbiamo schierato il migliore. Anche la Juve, che ha Ronaldo, perde. Che siadel sistema? Aveva forse ragione chi diceva che governare gli italiani non è difficile, è inutile. Ai più fortunati tirano le monetine, ad altri capita di peggio. Non siamo così stupidi da osservare un decreto che vuole privarci della libertà per tutelare la vita di anziani inutili Lo chiamano, infatti, DPCM perché sembri il marchio di un detersivo e non si prenda sul serio. Saremmo un popolo di falliti se dessimo retta ai ...