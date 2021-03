Vaccini, è ufficiale: la Campania compra lo Sputnik (Di sabato 27 marzo 2021) La Campania ha firmato un accordo per l’acquisto del vaccino russo Sputnik V. La Regione ha siglato dei cosiddetti “accordi congelati”, che cioe’ saranno attuati non appena l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) dara’ l’approvazione all’uso del farmaco. La notizia – riferita a da Repubblica Napoli e riportata dall’agenzia russa Tass – e’ stata confermata all’ANSA da fonti della Regione. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi al “contratto per la fornitura del vaccino Sputnik” ringrazia “l’Ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Laha firmato un accordo per l’acquisto del vaccino russoV. La Regione ha siglato dei cosiddetti “accordi congelati”, che cioe’ saranno attuati non appena l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) dara’ l’approvazione all’uso del farmaco. La notizia – riferita a da Repubblica Napoli e riportata dall’agenzia russa Tass – e’ stata confermata all’ANSA da fonti della Regione. Il governatore della, Vincenzo De Luca, riferendosi al “contratto per la fornitura del vaccino” ringrazia “l’Ambasciata italiana a Mosca per il supporto fornito”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

