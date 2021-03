Under 21, emergenza per la Slovenia: out in 4 per squalifica (Di domenica 28 marzo 2021) Altra tegola per il CT dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato, che perde 3 giocatori per squalifica dopo la gara con la Spagna. Infatti, agli espulsi Rovella e Scamacca, e a Tonali, che deve scontare altre 2 giornate di squalifica, sarà squalificato anche Enrico Del Prato per la prossima sfida dell’Europeo degli Azzurrini, quella contro la Slovenia. Il difensore della Reggina infatti, fin qui titolare nelle due gare della Nazionale, è stato ammonito nella ripresa della sfida di questa sera contro la Spagna e salterà l’ultima gara del girone. Per Nicolato una nuova scelta obbligata, anche se il CT potrà contare sui rientri dalla squalifica di Marchizza e Gabbia. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) Altra tegola per il CT dell’Italia21 Paolo Nicolato, che perde 3 giocatori perdopo la gara con la Spagna. Infatti, agli espulsi Rovella e Scamacca, e a Tonali, che deve scontare altre 2 giornate di, saràto anche Enrico Del Prato per la prossima sfida dell’Europeo degli Azzurrini, quella contro la. Il difensore della Reggina infatti, fin qui titolare nelle due gare della Nazionale, è stato ammonito nella ripresa della sfida di questa sera contro la Spagna e salterà l’ultima gara del girone. Per Nicolato una nuova scelta obbligata, anche se il CT potrà contare sui rientri dalladi Marchizza e Gabbia. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Under emergenza Spagna - Italia Under 21, le formazioni ufficiali Seconda partita degli Europei per l 'Italia Under 21 che, dopo il deludente pareggio al debutto contro la Repubblica Ceca, affronta la favoritissima Spagna in piena emergenza.

