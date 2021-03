Tirrenia ai sindacati “Senza supporto del Mise salvataggio a rischio”

(Di sabato 27 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – In una lettera ai segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti l’amministratore delegato di, Massimo Mura, segnala “una situazione di gravissima difficoltà che sta impedendo alla nostra società (ed in conseguenza al Gruppo Onorato) di concludere le procedure entro il 29 marzo 2021 (data improrogabile), avviate a giugno 2020, con la continuità aziendale”.La società, spiega Mura, “ha concluso accordi preliminari con i propri creditori/fornitori (al 94%) per la ristrutturazione del debito. Al fine di completare l’operazione didella società, manca l’accordo con i commissari diAs, con il benestare determinante del, ad oggi non ancora pervenuto.La società ha offerto il pagamento di circa 80% di quanto dovuto (con garanzie reali sulle navi, prima mancanti), ...

