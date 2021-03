Tina Cipollari e il brutto scippo subito: Ecco il contenuto del borsello (Di sabato 27 marzo 2021) Tina Cipollari e la brutta situazione che sta vivendo ha lasciato tutti esterrefatti: nel 2021 è veramente un peccato che accadano queste cose Un furto ai suoi danni e la ricerca immediata del ladro. Questo è ciò che è accaduto alla simpatica Tina Cipollari, opinionista del programma “Uomini e donne” condotto da Maria de Filippi. Il giornale RomaToday ha lanciato subito la news secondo cui la Cipollari sia stata vittima di un furto subito in un locale della Capitale, dove le sarebbe stato rubato il borsello. Ad effettuare il furto un cliente del locale, che fortunatamente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, facendo scattare l’immediata denuncia della Cipollari. Il ritrovamento e lo smarrimento del ... Leggi su kronic (Di sabato 27 marzo 2021)e la brutta situazione che sta vivendo ha lasciato tutti esterrefatti: nel 2021 è veramente un peccato che accadano queste cose Un furto ai suoi danni e la ricerca immediata del ladro. Questo è ciò che è accaduto alla simpatica, opinionista del programma “Uomini e donne” condotto da Maria de Filippi. Il giornale RomaToday ha lanciatola news secondo cui lasia stata vittima di un furtoin un locale della Capitale, dove le sarebbe stato rubato il. Ad effettuare il furto un cliente del locale, che fortunatamente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, facendo scattare l’immediata denuncia della. Il ritrovamento e lo smarrimento del ...

