Scuola a Napoli: No Dad sfilano in bici per protesta (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn centinaio di genitori "No Dad", ha sfilato in bicicletta a Napoli da piazza del Gesù a Piazza Garibaldi, dove si è svolto un presidio con animazione e giochi per i bambini E' la nuova forma di protesta contro la chiusura generalizzata della Scuola in presenza in Campania. Diversi genitori si sono portati appresso sulla bici i figii, altri hanno collocato sul portapacchi cartelli : "Cercasi Scuola aperta" , e "37 giorni di apertura", che si riferisce alla didattica in presenza che si è svolta in Campania. In piazza Garibaldi, nella piccola arena realizzata su uno dei lati , un gruppo di mamme ha organizzato l' animazione per i bambini con l' aiuto di alcuni amplificatori che diffondevano musica. Tra i manifestanti anche le showgirl Veronica Maya e Maria ...

